Казахстан временно ограничил пересечение российско-казахстанской границы

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О введении Республикой Казахстан временных ограничений при пересечении российско-казахстанской границы сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"В целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции с 15 марта 2020 года в местах пересечения границы жителями приграничных территорий, а с 16 марта 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу пропуск граждан Российской Федерации по внутренним паспортам и свидетельству о рождении для детей, не достигших возраста 14 лет, будет временно приостановлен. Данное ограничение не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, а также следующих транзитом через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Порядок пропуска граждан через государственную границу, в частности водительского персонала рейсовых маршрутных автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на регулярной основе, рассматривается.

Пропуск членов поездных бригад, следующих через государственную границу, временно будет осуществляться по внутренним паспортам, удостоверениям личности граждан Республики Казахстан при наличии справки, подтверждающей, что он действительно является сотрудником ОАО РЖД и не пребывал в течение 30 дней в следующих странах: Китайской Народной Республики, Иран, Южная Корея, Италия, Франция, Германия, Испания.