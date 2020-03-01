Глава Тобольска проехался по проблемным участкам города
С подрядчиками по текущему содержанию улиц, выполнен объезд города по всем проблемным участкам, где жители чаще всего жалуются на отсутствие уборки или вывоза снега. Сейчас там огромные лужи. Очистка дождеприемных колодцев в такую погоду - самый актуальный вопрос.
Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.
"У кого из подрядчиков нет откачивающей техники – нужно арендовать. У каждого в границах обслуживания есть проблемные участки. Управляющим компаниям тоже нужно в этом вопросе активизироваться", - отметил он.
Максим Афанасьев обратил внимание подрядчиков на уборку вытаявшего мусора, поручил перестроить работу.
"В прошлом году мы разделили все бесхозные территории и закрепили за ними подрядчиков. Но эта зима показала, что дело не в бесхозе, а в ответственном отношении к своим обязанностям", - сказал Афанасьев.
Глава Тобольска дал поручение по составлению графика вывоза снега на каждую неделю. Отметил положительные моменты. По словам градоначальника, есть участки, где улично-дорожная сеть выглядит достойно: центральные улицы и некоторые микрорайоны. Отладим систему контроля и оценки качества – подтянем и остальные территории, уверен он.
Анжела Лебедева