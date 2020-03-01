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Лучших в стрельбе из пневматической винтовки наградили в Сорокинском районе

Спорт, 15:02 15 марта 2020

администрация Сорокинского района | Фото: администрация Сорокинского района

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки прошли в спортивном зале села Осиновки по нормативу комплекса ГТО, сообщает администрация Сорокинского района.

Спортсмены соревновались в трех возрастных категориях. В группе 7–10 лет состязались три участника: Вероника Гуля, Арина Стафеева и Даниил Дятлов. Их первый опыт был не совсем удачен , но за участие в соревнованиях ребята получили подарки.

В группе 11–17 лет отличились Всеволод Кузьменко, Никита Рудэ и Виктория Гуля. В самой многочисленной взрослой категории первое место заняла Ольга Дятлова, второе — Андрей Межевич, третье — Антонина Позднякова.

Награждение призеров прошло на сцене Осиновского дома культуры, спортсменам вручены грамоты и подарки. Все участники получили значки с символикой ГТО.

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# ГТО , Сорокинский район

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