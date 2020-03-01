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За продажу алкоголя подростку тоболячка отработает пять месяцев

Происшествия, 17:49 15 марта 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Пять месяцев исправительных работ получила за продажу пива подростку работник тобольского магазина, сообщает прокуратура Тюменской области.

Тобольский городской суд признал 35-летнюю жительницу города виновной по ст.151.1 УК РФ, то есть, розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно.

Как было установлено, что в мае 2019 года продавец была оштрафована на 30 тыс. рублей за продажу несовершеннолетней двух бутылок алкогольного напитка. В январе 2020 года она продала бутылку пива подростку. Было возбуждено уже уголовное дело.

Суд назначил тоболячке пять месяцев исправительных работ с удержанием из заработка пяти процентов в доход государства.

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# исправительные работы , прокуратура , Тобольск

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