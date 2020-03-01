Озелененный участок в центре Тюмени переименуют в честь героя Великой Отечественной войны

| Фото: ТРО "Молодая гвардия Единой России" | Фото: ТРО "Молодая гвардия Единой России"

Озелененный участок в районе ул. Максима Горького, 43-45 будет переименован в честь солдата Великой Отечественной войны Матвея Мефодиевича Путилова. Инициативу, выдвинутую ТРО "Молодая гвардия Единой России" в конце 2019 года, поддержали участники заседания комиссии в городской администрации, сообщает организация.

25 октября 1942 года советская дивизия вела бои в районе завода "Баррикады" в ходе Сталинградской битвы. После очередного обрыва связи с группой бойцов, державших дом в окружении врага, командование приказало связистам восстановить ее. На задание были последовательно отправлены два телефониста, оба погибли. Третьим стал сержант Путилов. По пути он два раза был ранен – в плечо и руку, но сумел добраться до места обрыва, сжал концы проводов зубами, пустив через себя ток. Матвей Путилов погиб.

"У народов Алтая существуют места силы. Мы хотим, чтобы таким местом силы в Тюмени стал этот зеленый уголок. Чтобы каждый житель города, приходя туда, вспоминал подвиг нашего земляка и верил в то, что нет ничего невозможного", - сказал руководитель ТРО ВОО "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев.

В дальнейшем на озелененной территории имени Матвея Путилова будет установлен бюст.