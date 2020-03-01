Антон Машуков возглавил Агентство развития научно-образовательных проектов

| Фото: "Молодая гвардия" | Фото: "Молодая гвардия"

Агентство развития научно-образовательных проектов создано в Тюменской области. Генеральным директором автономной некоммерческой организации назначен Антон Машуков, ранее занимавший должность заместителя директора областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Антон Машуков в 2019 году стал одним из финалистов конкурса "Лидеры России", он обладает опытом в сфере поддержки инноваций, организации эффективного взаимодействия бизнеса и научного сообщества.

Агентство развития научно-образовательных проектов призвано содействовать реализации программы деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. Ее учредителем стал областной департамент образования и науки.

Основное направление работы агентства – комплексное сопровождение научных и научно-технологических проектов, которое включает организационно-технический, правовой, информационно-аналитический и ряд других компонентов деятельности НОЦ.