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Антон Машуков возглавил Агентство развития научно-образовательных проектов

Общество, 10:53 17 марта 2020

"Молодая гвардия" | Фото: "Молодая гвардия"

Агентство развития научно-образовательных проектов создано в Тюменской области. Генеральным директором автономной некоммерческой организации назначен Антон Машуков, ранее занимавший должность заместителя директора областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Антон Машуков в 2019 году стал одним из финалистов конкурса "Лидеры России", он обладает опытом в сфере поддержки инноваций, организации эффективного взаимодействия бизнеса и научного сообщества.

Агентство развития научно-образовательных проектов призвано содействовать реализации программы деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. Ее учредителем стал областной департамент образования и науки.

Основное направление работы агентства – комплексное сопровождение научных и научно-технологических проектов, которое включает организационно-технический, правовой, информационно-аналитический и ряд других компонентов деятельности НОЦ.

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# Антон Машуков , бизнес , инновации , научная деятельность , НОЦ , проекты

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