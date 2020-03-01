ХК "Рубин" уступил "Югре" в третьем матче серии плей-офф

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" уступил в третьем матче четвертьфинала "Кубка Владимира Петрова" Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В Ханты-Мансийске подопечные Михаила Звягина проиграли местной "Югре" - 1:2. Счет был открыт уже на второй минуте встречи. В ворота хозяев был назначен буллит и капитан "Рубина" Денис Ячменев выиграл дуэль у голкипера Евгения Иванникова.

Отыгрались хозяева достаточно быстро. После вбрасывания в зоне атаки, точный бросок нанес Павел Валентенко. На 55-й минуте тюменцы допустили позиционную ошибку в своей зоне и Андрей Чуркин пропихнул шайбу в ворота "Рубина". Концовку матча рубиновцы провели в попытках спасти поединок, однако "Югра" победный результат удержала.

После матча главный тренер "Рубина" Михаил Звягин прокомментировал поражение своих подопечных: "Поздравляю соперника с победой. Не скажу, что мы плохо играли, но, к сожалению, не реализовали те моменты, которые у нас были. По большому счету, игра шла до гола. Соперник забросил. С одной шайбой тяжело рассчитывать на победу, тем более на выезде да с такой командой".

В серии до четырех побед тюменцы лидируют 2-1. 17 марта команды проведут в Ханты-Мансийске четвертый матч.