Поисковики расскажут о результатах работы ялуторовчанам

| Фото: "Областной поисковый центр" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Областной поисковый центр" во ВКонтакте (архив)

Поисковый отряд "Память" расскажет о результатах экспедиций в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) в Ялуторовске 20 марта в 15 часов, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

На встречу с поисковиками приглашают учащихся и всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны. Представители ялуторовского поискового отряда "Память" расскажут о первых экспедициях, о том, что им удалось сделать и как можно стать поисковиком.

"Вот уже в 21-й раз ялуторовский отряд "Память" отправится в поисковую экспедицию по местам ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Сведения, добытые в результате раскопок, позволяют установить имена и судьбы многих тысяч советских солдат и офицеров", — рассказали организаторы встречи.

Стоимость билета — 65 рублей. Возрастная категория: 12+.