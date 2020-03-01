День здоровья прошел в Сладково

| Фото: администрация Сладковского района во ВКонтакте | Фото: администрация Сладковского района во ВКонтакте

Эстафеты, состязания и мастер-классы прошли в день здоровья "На старт, внимание, Март!" в центральном парке Сладково, сообщает администрация муниципалитета.

Для всех желающих были организованы своеобразные станции, где можно было посоревноваться в быстроте, точности, координации, игровых взаимодействиях на свежем воздухе. Для любителей интеллектуальных игр в районной библиотеке прошли турниры по шахматам и шашках. Спортивные семьи райцентра в спортивном зале ДЮСШ состязались в веселых эстафетах. Пришедшие на праздник также могли попробовать себя в мастер-классе по фитнесу, который состоялся в районном Доме культуры.

| Фото: администрация Сладковского района во ВКонтакте | Фото: администрация Сладковского района во ВКонтакте

Гости праздника подвели итоги конкурса репостов о дне здоровья, который проходил в социальной сети ВКонтакте. Победительница Ольга Аникеева получила в подарок торт от спортивной школы "Темп".

Активное участие в дне здоровья приняли сотрудники администрации, районной больницы, сладковской школы, пожарные. Жители райцентра, неравнодушные к спорту, также объединялись в спортивные команды, участвовали в эстафетах и состязаниях "Приключения без посредников", "Бойцовский клуб или в погоне за удачей", "Пятеро против ветра", "Строптивые ботинки".

| Фото: администрация Сладковского района во ВКонтакте | Фото: администрация Сладковского района во ВКонтакте

Все желающие могли согреться горячим чаем и ухой. Победители и призеры всех спортивных конкурсов были награждены вкусными и памятными призами.