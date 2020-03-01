Убившую младенца Викторию Айметдинову отправят в психиатрический стационар

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

23-летнюю Викторию Айметдинову, убившую младенца в Заводоуковске, направят в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, днем 24 сентября 2019 года в Заводоуковске Айметдинова присматривала за пятимесячным ребенком. В какой-то момент она решила его похитить и убить. "Она одела малыша и ушла в лес, расположенный рядом с домом. Спустя непродолжительное время в лесу девушка причинила ребенку телесные повреждения, от которых он погиб", — рассказали следователи.

Айметдинову нашли, а после заключили под стражу. В ходе предварительного следствия в отношении нее провели судебно-психиатрическую экспертизу. Результаты показали, что она страдает психическим расстройством и опасна для себя и окружающих.

"Согласно постановлению суда, Айметдинова признана невменяемой и в отношении нее применена мера принудительного медицинского характера — направить в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", — заключили в ведомстве.