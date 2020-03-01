Тюменская область готовится к возможным сценариям во время паводков

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В Тюменской области рассматривают и готовятся к нескольким возможным сценариям развития поводка, в зависимости от погодных условий. Вопросы по подготовке региона к предстоящему паводку и пожароопасному сезону обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора.

Как отметила начальник Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Татьяна Морозова, более точные прогнозные данные о половодье в 2020 году ожидаются в середине апреля.

Подготовка к паводку уже идет во всех муниципалитетах. После паводков 2016-2017 годов был выполнен масштабный объем работ по укреплению существующих дамб и строительству новых, расчистке русел малых рек.

Александр Моор подчеркнул, что в прошлом году все меры, принятые при подготовке к паводку и пожароопасному периоду, позволили минимизировать последствия половодья и ущерб от пожаров. "Главная наша задача - не допустить неуправляемого развития ситуации и обеспечить максимальную безопасность жителей области и в этом году. В зонах возможного подтопления разместятся временные гидропосты, где круглосуточно в режиме онлайн будем отслеживать обстановку. Алгоритмы действий и перечень профилактических мер выработаны. Муниципалитетам необходимо приступить к их выполнению. Очень важно в подготовке к паводкоопасному сезону работать на опережение",- подчеркнул Александр Моор.

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Губернатор поручил главам муниципалитетов заранее проинформировать людей, которые находятся в потенциально затопляемых зонах, об их действиях в случае повышения уровня воды и о соблюдении требований безопасности.

По решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС муниципалитеты обеспечат очистку каналов для отвода талых вод и до конца марта создадут в населенных пунктах, изолируемых в период половодья, необходимые запасы материальных, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых людям. Региональный Роспотребнадзор и департамент здравоохранения будут контролировать профилактические и противоэпидемические мероприятия на период паводка. В плановом порядке проводится оценка готовности защитных гидротехнических сооружений.