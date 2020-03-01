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В Тюмени виновник ДТП выплатит школьнице триста тысяч рублей

Происшествия, 18:54 18 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский водитель, виновный в дорожной аварии, выплатит пострадавшей школьнице 280 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

В октябре 2019 года 48-летний житель Тюмени на Mercedes Benz Е320 на ул. Шевченко нарушил правила дорожного движения и сбил 12-летнюю школьницу. Потерпевшая была доставлена в больницу.

Суд признал водителя виновным и оштрафовал на 20 тыс. рублей. В декабре 2019 года мать пострадавшей обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред.

Суд, рассмотрев дело, взыскал с виновника аварии в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 280 тыс. рублей.

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# ДТП , компенсация , моральный ущерб

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