В Тюмени виновник ДТП выплатит школьнице триста тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский водитель, виновный в дорожной аварии, выплатит пострадавшей школьнице 280 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

В октябре 2019 года 48-летний житель Тюмени на Mercedes Benz Е320 на ул. Шевченко нарушил правила дорожного движения и сбил 12-летнюю школьницу. Потерпевшая была доставлена в больницу.

Суд признал водителя виновным и оштрафовал на 20 тыс. рублей. В декабре 2019 года мать пострадавшей обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред.

Суд, рассмотрев дело, взыскал с виновника аварии в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 280 тыс. рублей.