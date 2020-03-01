ТКТО запускает "Антивирус ТБДТ"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Серию мероприятий в режиме онлайн под кодовым названием "АНТИВИРУС ТБДТ" запустили в Тюменской области. Она будет включать в себя встречи, просмотры спектаклей, стримов, экскурсий и лекций, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Проходить они будут на страницах ТКТО в социальных сетях Вконтакте, Instagram и Facebook и на YouTube канале. Там же будут выходить анонсы планируемых онлайн-мероприятий.

Помимо этого, продолжит работу телефон горячей линии +7 (3452) 40-98-33.