В Тюмени существенно снизились потери на сетях водоснабжения

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24 км водопроводных и 14 км канализационных сетей построено и реконструировано по концессионному соглашению в Тюмени в 2019 году. 405 частных домов в Березняках подключены к центральному водопроводу, для этого проложено 9 км водопровода. Развитие сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в Тюмени, в том числе в частном секторе, в садоводческих товариществах, депутаты обсудили на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы.

Благодаря предпринятым мерам в прошлом году обеспеченность водой жителей города выросла на 16,5 тыс. человек и достигла 99,2 %, а доля потерь в сетях водоснабжения снизилась с 16,2 в 2018-м до 12,7 % в 2019 году. Ожидается, что в текущем году в Тюмени ресурсники проложат 37 км и реконструируют, модернизируют 44 км сетей водоснабжения и водоотведения. Также запланированы мероприятия по строительству сетей водоснабжения частных домов в Березняковском, Заречном, Южном, Утешевском, Центральном, Парфеновском и Плехановском планировочных районах, сообщил представитель городской администрации.

Народные избранники в целом положительно оценили работу "Тюмень Водоканала" в рамках концессионного соглашения, отметив, что некоторые из планов осуществляются даже с опережением графика. "В очередной раз мы убедились, что деньги бюджета и горожан идут на реальные дела. В 2019 году было построено и реконструировано около сорока километров сетей водоснабжения и водоотведения. Ведется огромнейшая работа на городских очистных сооружениях. Как итог – улучшаются фактические показатели химического состава воды, которую мы с вами получаем, она становится чище, жалоб со стороны населения становится меньше", - резюмировал рассмотрение вопроса председатель постоянной комиссии Юрий Баранчук.

Депутат также отметил, что давление в сетях во всех районах города растет, при этом снижаются потери. По его словам, в мировой практике лучшей считается европейская – потери воды на сетях в районе 10%. Мы приближаемся к этой цифре. Еще в 2012 году в Тюмени этот показатель был равен 27%. Прошло немного времени, и ситуация кардинально изменялась: сегодня потери составляют 12%. Это говорит о том, что в городе проводится большая комплексная работа, с успехом реализуются современные технические и инженерные решения.

Особый акцент депутаты сделали на подключении к централизованному водоснабжению домов в частном секторе и субсидировании данных работ. Юрий Баранчук сообщил, что по инициативе депутатов Тюменской городской думы администрация Тюмени разработала механизм для этого. В среднем стоимость работ по одному дому составляет 100 тыс. рублей. Субсидия должна перекрыть эти расходы. Пока предполагается, что данный вид поддержки будет распространяться на всех по заявительному принципу. "В бюджет следующего года профильный департамент такую заявку направил, будем ждать принятия бюджета и публикации нормативно-правового акта о том, каким образом и какие категории граждан смогут воспользоваться субсидией. Это очень серьезный прорыв", - подчеркнул депутат.

Подключение дачных и садоводческих товариществ к системе центрального водоснабжения происходит после принятия решения об этом на общем собрании собственников участков.

Татьяна Тихонова