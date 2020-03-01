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Тюменка выплатила штраф, чтобы избежать ареста автомобиля

Происшествия, 10:45 20 марта 2020

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Жительница Тюмени выплатила 200 тыс. рублей штрафа после ареста автомобиля, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Владелец небольшого продуктового магазина неоднократно была оштрафована за продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Суд назначил ей штраф в 200 тыс рублей. По истечению срока для добровольной оплаты судебный пристав-исполнитель принудительно списал часть суммы, которая находилась на счету должницы.

Также подлежал аресту автомобиль Nissan, на котором женщина приехала к судебному приставу. После этого должница оплатила штраф в полном объеме.

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# долги , судебные приставы , штраф

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