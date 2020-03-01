Ситуация с ВИЧ-инфекцией в регионе стабилизируется, заявили медики

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область переместилась в конец рейтинга по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Соответствующие данные за 2019 год опубликовал Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИД. Как следует из аналитического материала, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2019 году в регионе составил 103,4 случая на 100 тыс. населения, сообщает областной Центр профилактики и борьбы со СПИД.

"Мы видим тенденцию стабилизации ситуации с ВИЧ-инфекцией в Тюменской области. Это происходит и благодаря нашим огромным усилиям в области профилактики и раннего выявления заболевания", - отметил главный врач Тюменского центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов.

В 2019 году в Тюменской области было протестировано более 460 тыс. человек, что составило более 30% всего населения области. Люди, которые вовремя выявили заболевание, получили возможность принимать лекарственные препараты и сохранять свое здоровье. Им разъяснили, как защитить окружающих от заражения ВИЧ-инфекцией. Информационная кампания активно ведется и среди населения региона.