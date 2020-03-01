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Онлайн-лекцию о цвете в искусстве провел Геннадий Вершинин

Общество, 12:24 20 марта 2020

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

C уникальной лекции "Цвет в искусствах XIX – XXI веков" стартует проект "Музей в каждый дом" в музейном комплексе им. И. Я. Словцова, который предполагает прямые онлайн-трансляции мероприятий, сообщает учреждение.

Лекцию о цвете в искусстве провел заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедры средового дизайна ТГИК, академик Национальной академии дизайна Геннадий Вершинин.

"В средние века мировая культура достигла пика использования цвета. Технократическая культура до второй половины ХХ века воспринимала цвет как краску. И только в 60-е годы колористика становится важнейшей частью выразительности. Наступила эпоха цвета – главного средства поэтики в архитектуре, дизайне, искусстве", - описывают лекцию организаторы.

Посмотреть лекцию можно здесь.

Возрастная категория 12+.

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# Геннадий Вершинин , лекция , музей Словцова

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