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Пожарные два часа тушили жилой дом в поселке Боровский

Происшествия, 09:49 20 марта 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

18 сотрудников пожарных частей Тюменского района в течение двух часов тушили жилой дом и надворные постройки в пос. Боровский 19 марта.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, возгорание в одноэтажном деревянном строении произошло в переулке Озерный в 11 часов 30 минут.

Спасатели, к которым подключились коллеги из Тюмени, эвакуировали из опасной зоны троих человек. Обошлось без пострадавших. В результате пожара дом и надворные постройки повреждены огнем по всей площади. Благодаря усилиям спасателей, пламя не перекинулось на соседние строения.

По предварительной версии, причиной пожара могло послужить занесение открытого источника огня.

Николай Ступников

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# Боровский , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , Тюменский район

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