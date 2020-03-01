Пожарные два часа тушили жилой дом в поселке Боровский

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

18 сотрудников пожарных частей Тюменского района в течение двух часов тушили жилой дом и надворные постройки в пос. Боровский 19 марта.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, возгорание в одноэтажном деревянном строении произошло в переулке Озерный в 11 часов 30 минут.

Спасатели, к которым подключились коллеги из Тюмени, эвакуировали из опасной зоны троих человек. Обошлось без пострадавших. В результате пожара дом и надворные постройки повреждены огнем по всей площади. Благодаря усилиям спасателей, пламя не перекинулось на соседние строения.

По предварительной версии, причиной пожара могло послужить занесение открытого источника огня.

Николай Ступников