Пожарные два часа тушили жилой дом в поселке Боровский
18 сотрудников пожарных частей Тюменского района в течение двух часов тушили жилой дом и надворные постройки в пос. Боровский 19 марта.
Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, возгорание в одноэтажном деревянном строении произошло в переулке Озерный в 11 часов 30 минут.
Спасатели, к которым подключились коллеги из Тюмени, эвакуировали из опасной зоны троих человек. Обошлось без пострадавших. В результате пожара дом и надворные постройки повреждены огнем по всей площади. Благодаря усилиям спасателей, пламя не перекинулось на соседние строения.
По предварительной версии, причиной пожара могло послужить занесение открытого источника огня.
Николай Ступников