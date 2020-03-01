Автобусный маршрут №11 станет удобнее для тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Расписание маршрута №11 "Рабочий поселок – Дом Обороны" в направлении движения мкр. Антипино изменится с 23 марта. К таким мерам пришли в целях улучшения качества обслуживания пассажиров, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

"Первое отправление от остановочного пункта "Дом Обороны" будет в пять часов 56 минут, последнее – в 19 часов 22 минуты, остальное время не изменилось. С шестого километра Старого Тобольского тракта в сторону города последнее отправление будет на 20 часов 24 минуты", — рассказали в МКУ "Тюменьгортранс".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы: 8-800-250-0722.