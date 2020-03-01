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Жительница Ишима лишилась денег при продаже косилки

Происшествия, 13:30 20 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 тыс. рублей лишилась жительница Ишима при продаже косилки через интернет, сообщает УМВД России по Тюменской области.

45-летняя женщина разместила объявление о продаже техники на сайте. Ей позвонил неизвестный и под предлогом покупки, узнал у потерпевшей номер банковской карты для перевода предоплаты. После того как потерпевшая сообщила номер карты, ей пришло смс с паролем, который она передала злоумышленникам. В результате гражданка лишилась денег.

Еще одна жительница Ишима лишилась 60 тыс. рублей. Мошенники похитили у нее деньги через мобильный банк.

Всего за неделю ишимские полицейские зарегистрировали шесть случаев мошенничеств. Наиболее распространенными являются преступления с использованием банковских карт и телефонной связи.

Сотрудники полиции советуют не сообщать никому коды из смс-сообщений, номер своей карты незнакомым людям. При смене номера, к которому был ранее привязан карточный счет, нужно прийти в банк и отказаться от этой услуги.

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# Ишим , мошенничество

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