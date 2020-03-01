Центр "Современник" запустит для тюменцев лекции и мастер-классы в соцсетях

| Фото: ЦКиИ "Современник" | Фото: ЦКиИ "Современник"

Проект "Не время скучать", в рамках которого запланировано проведение мастер-классов, лекций и игр в режиме онлайн, запускает тюменский Центр культуры и искусства "Современник" 20 марта.

Мероприятия будут проводиться в режиме онлайн. Площадкой для трансляций станет аккаунт ЦКиИ "Современник" в Instagram. Возможно, мастер-классы начнут транслировать и в других социальных сетях. 20 марта в 15 часов начнется первый прямой эфир в рамках проекта "Не время скучать". Для тюменцев проведут творческий мастер-класс, горожанам необходимо подготовить пластилин, зубочистки или соломинки, счетные палочки и краски.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер по связям с общественностью ЦКиИ "Современик" Светлана Галиева, мероприятия планируют проводить ежедневно до 10 апреля. "Это небольшие творческие мастер-классы от сотрудников ЦКиИ "Современник", конкурсы с призами, беседы с деятелями культуры города — уже есть несколько приглашенных гостей", — добавила она.

Напомним, в Тюменской области введен режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. В регионе отменены все массовые мероприятия, в школах введено дистанционное обучение, медучреждения перешли на карантинный режим работы и ограничили посещение больных.

Инна Пахомова