На онлайн-трансляции приглашает Московский зоопарк

| Фото: moscowzoo.ru | Фото: moscowzoo.ru

Онлайн-трансляции жизни животных организовали сотрудники Московского зоопарка, сообщает пресс-служба учреждения.

Онлайн-трансляции из вольеров орангутанов, саймири и мартышек диана доступны с 9 до 17 часов московского времени, за жизнью больших панд из павильона "Фауна Китая" можно наблюдать в любое время суток.

Бесплатные прямые трансляции Детского лектория будут проходить по субботам в 12 и 14 часов. 26 марта в 19 часов 30 минут начнется лекция Открытого лектория "Антарктида: животный мир и глобальное потепление". Трансляции пройдут на официальных площадках зоопарка во ВКонтакте и Фейсбуке.

Драматические чтения детских книг о животном мире и окружающей среде организовала Театральная студия. Чтения будут выкладываться в 11 часов 22, 28, 29 марта и 4, 5 апреля в записи на сайте и социальных сетях.

В будние дни в социальные сети Зоопарка будут выкладываться записи показательных кормлений. Среди животных: харза, ленивцы, броненосец, дикобраз, бобры, морские котики, тюлени. В день будет размещаться по одной записи в ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Одноклассниках. Там же будут размещаться экскурсии, лекции и познавательные видео.