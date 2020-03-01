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На онлайн-трансляции приглашает Московский зоопарк

Общество, 09:56 22 марта 2020

moscowzoo.ru | Фото: moscowzoo.ru

Онлайн-трансляции жизни животных организовали сотрудники Московского зоопарка, сообщает пресс-служба учреждения.

Онлайн-трансляции из вольеров орангутанов, саймири и мартышек диана доступны с 9 до 17 часов московского времени, за жизнью больших панд из павильона "Фауна Китая" можно наблюдать в любое время суток.

Бесплатные прямые трансляции Детского лектория будут проходить по субботам в 12 и 14 часов. 26 марта в 19 часов 30 минут начнется лекция Открытого лектория "Антарктида: животный мир и глобальное потепление". Трансляции пройдут на официальных площадках зоопарка во ВКонтакте и Фейсбуке.

Драматические чтения детских книг о животном мире и окружающей среде организовала Театральная студия. Чтения будут выкладываться в 11 часов 22, 28, 29 марта и 4, 5 апреля в записи на сайте и социальных сетях.

В будние дни в социальные сети Зоопарка будут выкладываться записи показательных кормлений. Среди животных: харза, ленивцы, броненосец, дикобраз, бобры, морские котики, тюлени. В день будет размещаться по одной записи в ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Одноклассниках. Там же будут размещаться экскурсии, лекции и познавательные видео.

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# животные , лекции , Московский зоопарк , онлайн-трансляции

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