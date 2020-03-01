Новый ФАП возвели в Викуловском районе

| Фото: Ишимская областная больница №4 | Фото: Ишимская областная больница №4

Строительство нового ФАпа завершается в селе Балаганы Викуловского района, сообщает пресс-служба Областной больницы №4 Ишима.

Модуль площадью 81 кв. м уже установлен. Рабочие прокладывают инженерные коммуникации и обустраивают внутренние помещения: кабинет приема врача, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, помещение для хранения лекарственных средств, комнату для стерилизации медицинских изделий, санузел. На оборудование ФАПа из областного бюджета по национальному проекту "Здравоохранение" было выделено около 5,5 млн рублей.

По словам главного врача областной больницы №4 Вячеслава Афанасьева, открытие нового ФАПа поднимет качество первичной медицинской помощи для около 700 жителей отдаленных территорий деревни Чернышово, сел Балаганы и Пестово. "У работников появится современное оборудование с возможностью оперативной передачи данных врачам областной больницы и дистанционного получения консультаций узких специалистов", - пояснил он.

Добавим, что в 2020 году на территории, обслуживаемой подразделениями Областной больницы №4, появятся еще шесть современных модульных ФАПов – пять в Ишимском районе (Пахомово, Малоудалово, Бутусово, Синицыно, Клепиково, Савино) и в деревне Болдырево Абатского района.