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Водитель и ребенок пострадали в аварии на трассе Тюмень — Екатеринбург

Происшествия, 10:25 23 марта 2020

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

31-летний водитель иномарки и ребенок 2015 года рождения пострадали в ДТП на 317-м км автодороги Тюмень — Екатеринбург 22 марта.

ДТП произошло в 3 часа 30 минут. "Водитель KIA Rio, по предварительным данным, уснул за рулем. Он въехал в ограждение и опрокинулся", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате ДТП пострадал мальчик 2015 года рождения и сам водитель. У них диагностировали легкие травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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