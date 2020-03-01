Водитель и ребенок пострадали в аварии на трассе Тюмень — Екатеринбург

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

31-летний водитель иномарки и ребенок 2015 года рождения пострадали в ДТП на 317-м км автодороги Тюмень — Екатеринбург 22 марта.

ДТП произошло в 3 часа 30 минут. "Водитель KIA Rio, по предварительным данным, уснул за рулем. Он въехал в ограждение и опрокинулся", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате ДТП пострадал мальчик 2015 года рождения и сам водитель. У них диагностировали легкие травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова