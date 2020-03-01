Заключение о форс-мажоре предприниматели региона могут получить в Торгово-промышленной палате

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Заключение о форс-мажоре предприниматели Тюменской области могут получить в Торгово-промышленной палате региона с 23 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции утвердило правительство Российской Федерации 17 марта.

Согласно документу, предлагается введение механизма неприменения штрафных санкций, а также возможности продления сроков и корректировок цен в 2020 году по государственным и муниципальным контрактам в случае нарушений обязательств исполнителем из-за распространения коронавирусной инфекции.

Для применения данного механизма предпринимателям необходимо будет подтвердить возникновение обстоятельств непреодолимой силы. Принято решение о рекомендации региональным Торгово-промышленным палатам с 23 марта по 1 сентября 2020 года выдавать заявителям заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности.

Президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин отметил: "У нас все готово для приема тюменских предпринимателей. Подробная информация о получении заключения о форс-мажоре размещена на сайте tyumen.tpprf.ru. Именно там предприниматели смогут найти образец заявления и список необходимых документов".

Отметим, ТПП Тюменской области принимает предпринимателей, зарегистрированных в Тюменской области, у которых заключен контракт с другим российским субъектом предпринимательской деятельности. Что касается получения свидетельства о форс-мажоре по внешнеторговым контрактам, то этот документ, как и ранее, вправе выдавать только ТПП РФ.

Консультирование, оформление и выдача заключения об обстоятельствах форс-мажора осуществляется в ТПП ТО по телефону 288-401 или по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 9/1, юридический отдел, каб. № 2.

По вопросам консультирования и получения сертификата о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажоре) по внешнеторговым сделкам необходимо обращаться в Юридический департамент ТПП РФ: 109012, Москва, ул. Ильинка, 5/2, телефоны: 8 (495) 620-04-01, 8 (495) 620-02-93, 8 (495) 620-05-20, zakon@tpprf.ru, vms@tpprf.ru.