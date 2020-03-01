За вождение под наркотиками жителя Винзилей отправили в колонию

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На пять месяцев отправили в колонию-поселение жителя пос. Винзили, севшего за руль в наркотическом опьянении. Ранее водителя уже отправляли на обязательные работы за пьяную езду, сообщает прокуратура Тюменской области.

24 ноября 2019 года на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский патруль ДПС остановил автомобиль ВАЗ-21120. При проверке документов инспектор заподозрил, что водитель находится в состоянии опьянения. Мужчина этого не отрицал, но от освидетельствования в наркодиспансере отказался, так как накануне употреблял марихуану.

В мае 2019 года мужчина уже был осужден за пьяную езду к 240 часам обязательных работ и лишен водительских прав на два с половиной года. Было возбуждено второе уголовное дело.

Суд назначил винзилинцу пять месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он на два года и одиннадцать месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.