Мария Хайбуллина проведет онлайн-экскурсию по гримерке театра "Мимикрия"

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Онлайн-экскурсия по гримерке театра "Мимикрия" начнется 25 марта в 15 часов, сообщается на площадке "Лучше дома".

Художественный руководитель "Космоса" и художник театра "Мимикрия" Мария Хайбуллина покажет легендарные маски, расскажет, как создается реквизит и костюмы коллектива для уличного театра. А потом расскажет, как самостоятельно сделать настоящую театральную маску в обучающем видеоролике.

Смотреть здесь.

Солистка студии современного вокала "Максимум" — Дарья Кармацких в прямом эфире исполнит песни "Скучаю" и "Грею счастье" певицы Ёлки, "Драмы больше нет" Полины Гагариной и другие. И расскажет о том, как попала на большую сцену и с какими трудностями при этом столкнулась. Начало в 16:00, здесь.

Многократный чемпион Тюменской области по "Своей игре" и участник телевизионной версии Аркадий Либерман научит писать интересные темы и вопросы, редактировать их и тестировать. Начало в 17 часов. Подключиться здесь.

Вебинар Пижамный мастер-класс "Soft skills" проведет Елена Рукавишникова. Он начнется здесь в 20 часов. Участникам понадобятся только листы А4 и маркеры. Эксперт поможет составить персональный план на 3-6-12 месяцев.

Открытая репетиция группы "Джаст Сьюзи" начнется в 20 часов 30 минут.

Зрители в прямом эфире могут посмотреть, как создается музыка и пишутся песни, а также пообщаться с музыкантами.

Спектакль "Наша Алла" начнется в 22 часа.

Данную постановку видел ограниченный круг зрителей — его сыграли трижды в самом "Гоголь-центре" и по разу — в екатеринбургском "Ельцин-центре" и на фестивале "M.ART" в Тель-Авиве. Manizha, Антон Севидов, Sirotkin, группа "Звери", Юлия Пересильд, Павел Акимкин и, конечно, актеры "Гоголь-Центра" поют песни Пугачевой так, как будто придумали их сами.

Смотри здесь.