Александр Логинов возглавил итоговый рейтинг Союза биатлонистов России

| Фото: www.biathlonrus.com/ | Фото: www.biathlonrus.com/

Тюменские биатлонисты заняли призовые места в итоговом рейтинге технического комитета Союза биатлонистов России 2019-2020 г., сообщает СБР.

Тюменцу Александру Логинову нет равных среди мужчин. Биатлонист набрал 1 тыс. 611 очков, на 248 очков опередив Матвея Елисеева из Москвы. Замкнул тройку лучших Кирилл Стрельцов, представляющий Московскую область, у него 941 балл.

Среди женщин тюменка Виктория Сливко финишировала на третьей строчке, набрав 956 очков. Она пропустила вперед Ларису Куклину из Ямало-Ненецкого автономного округа и Екатерину Юрлову-Перхт из Санкт-Петербурга.

В Кубке России у мужчин тюменец Евгений Идинов стал третьим, набрав 564 очка. Впереди только Юрий Шопин из Ульяновской области и Петр Пащенко из Югры. У женщин в тройке лучших две югорчанки. Екатерина Мошкова - первая, Елизавета Каплина на третьей строчке. Второе место у Анастасии Егоровой из Мурманской области.

В соревнованиях среди юниоров тюменец Вадим Истамгулов финишировал третьим, набрав 384 очка. Среди старших юношей тюменец Станислав Ильиных оказался вторым, у него 129 баллов. Он же стал первым в кубке России среди старших юношей.

Среди старших девушек тюменка Дарья Малышкина финишировала на третьем месте, набрав 114 баллов. В кубке России у нее вторая итоговая позиция.

Среди средних юношей (16-17 лет) первым по итогу сезона стал тюменец Артур Исхаков, у него 75 очков.