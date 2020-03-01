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Черный лесоруб из Омутинского района спилил шестьдесят берез

Происшествия, 18:27 26 марта 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в незаконной вырубке 63 берез задержали сотрудники полиции в Омутинском районе. Черный лесоруб успел причинить ущерб в 230 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Правоохранители изучили обнаруженные на месте преступления улики и установили личность подозреваемого, неоднократно судимого местного жителя 1975 года рождения. Мужчину задержали в лесном массиве Северо-Плетневского сельского поселения. Стражи правопорядка изъяли 15 кубометров древесины и бензопилу.

Возбуждено уголовное дело, черному лесорубу грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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# вырубка леса , Омутинский район , уголовное дело , черный лесоруб

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