Черный лесоруб из Омутинского района спилил шестьдесят берез

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в незаконной вырубке 63 берез задержали сотрудники полиции в Омутинском районе. Черный лесоруб успел причинить ущерб в 230 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Правоохранители изучили обнаруженные на месте преступления улики и установили личность подозреваемого, неоднократно судимого местного жителя 1975 года рождения. Мужчину задержали в лесном массиве Северо-Плетневского сельского поселения. Стражи правопорядка изъяли 15 кубометров древесины и бензопилу.

Возбуждено уголовное дело, черному лесорубу грозит лишение свободы на срок до четырех лет.