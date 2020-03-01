О молочных горшках и вековых кубышках рассказала зрителям ялуторовский мастер

скриншот онлайн-трансляции мастера Елены Колпащиковой | Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска скриншот онлайн-трансляции мастера Елены Колпащиковой | Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска

Белую, красную, голубую глину использует для создания различных изделий мастер-гончар Ялуторовского острога Елена Колпащикова. Техник изготовления существует несколько, при этом есть и старинная - молочения. Изделие после обжига помещают в молоко, делают его водонепроницаемым.

Об этом мастер рассказала в прямом эфире 26 марта в аккаунте Ялуторовского острога в Instagram.

"За счет жирности молока, поры у глины закрываются, и она становится водонепроницаемой. Потом оно снова запекается, таким образом, проходит два обжига. Посуда, изготовленная в такой технике, считается надежной. В старину в ней готовили и питались из нее. Молоко в такой крынке не скисало очень долго", - отметила мастер.

По словам Елены Колпащиковой, тем, кто делает первые шаги в гончарном деле, важно помнить - любую глину перед работой нужно подготовить, чтобы она поспела, заиграла в руках гончара. Глина должна быть максимально мягкая, но не липнувшая к рукам.

"Я делаю тарелки, в том числе и настенные, колокольчики, игрушки – свистульки, свиристельки и окарины. У свистульки один звук, а у свиристельки звук можно поменять. А если в свиристельку налить воды, получится совершенно иной звук. А если у свистульки более двух отверстий – это малый духовой инструмент окарина", - говорит ялуторовский гончар.

Есть у Елены Колпащиковой личная коллекция старинной керамики – кухонная утварь. Корчаги, кашники, простые горшки, солонки. Особое внимание мастер уделила кубышке.

"Кубышка попала ко мне два года назад, мне ее принес Павел Шишкин – искусствовед, который занимается старинными вещами. В этом сосуде хранили уксус, масло и прятали деньги. Эту кубышку нашли в Криволуцком районе, она была полна деньгами, которые назывались чешуя – разменная монета царских времен", - сказала она.

Есть в ее коллекции горшки, опоясанные берестой. Это для большей сохранности керамической посуды, заметила мастер. Учитывая то, что в старину такую посуду можно было приобрести всего один-два раза в год на ярмарке, люди бережней относились к ней. Благодаря бересте продлевали жизнь глиняным горшкам.

А еще Елена Колпащикова трепетно относится к маленьким, узким сосудам царских времен с клеймами, по которым разливали рижский бальзам. Тогда ручки к ним делали вручную.

"Будем рады вас видеть в Ялуторовском остроге после карантина. Приходите, все увидите своими глазами, кое-что в моей мастерской даже можно потрогать. Милости просим", - пригласила в завершении онлайн-трансляции Елена Колпащикова.

Анжела Лебедева