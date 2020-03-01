Жителя Челябинска осудили за ДТП в Тюменском районе

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Мужчину, виновного в причинении тяжкого вреда здоровью, осудили в Тюменском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

56-летний житель Челябинска по просьбе своего коллеги согласился поехать с ним в рейс в Тюмень в качестве пассажира на автомобиле МАЗ. Водитель в пути стал засыпать, и пассажир сменил его за рулем. Утром 27 апреля 2019 года возле с. Червишево мужчина сам уснул. Тягач выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ-3302. В результате водителю Газели, доставлявшему хлеб в магазины с. Исетское, был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе рассмотрения уголовного дела осужденный скрылся от суда, был объявлен в розыск и спустя пять месяцев взят под стражу.

Суд назначил челябинцу наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы.