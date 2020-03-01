Сергей Шульга останется наставником волейболистов "Тюмени"
| Фото: ВК "Тюмень"
Сергей Шульга продолжит тренировать волейбольный клуб "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.
Специалист возглавил команду перед началом сезона 2017-18 годов. Текущий волейбольный сезон для волейболистов "Тюмени" стоит признать успешным. До вынужденной остановки чемпионата высшей лиги "А" сибиряки выиграли 22 матча из 26. В турнирной таблице тюменцы занимают третье место.
Помогать Сергею Шульге будет опытный специалист Юрий Короткевич.