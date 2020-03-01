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Сергей Шульга останется наставником волейболистов "Тюмени"

Спорт, 16:25 27 марта 2020

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Сергей Шульга продолжит тренировать волейбольный клуб "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.

Специалист возглавил команду перед началом сезона 2017-18 годов. Текущий волейбольный сезон для волейболистов "Тюмени" стоит признать успешным. До вынужденной остановки чемпионата высшей лиги "А" сибиряки выиграли 22 матча из 26. В турнирной таблице тюменцы занимают третье место.

Помогать Сергею Шульге будет опытный специалист Юрий Короткевич.

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# ВК Тюмень , волейбол

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