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Дина-Анастасия Гребенникова расскажет о современном барокко

Общество, 12:46 27 марта 2020

moi-portal.ru | Фото: moi-portal.ru

О современном барокко расскажет преподаватель художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица (Санкт-Петербург) Дина-Анастасия Гребенникова 27 марта в 17 часов 30 минут. Онлайн-трансляция пройдет в аккаунте мультицентра "Контора пароходства" в Instagram.

Лектор расскажет, как менялся интерес к стилю барокко и какие исторические процессы в культуре и обществе лежат в основе его понимания. Слушатели узнают, как проявляется интерес к стилю в современной России.

"Характерными чертами барокко являются преувеличенная пышность, излишества, грандиозность, яркость и изящество. Они представлены в большинстве областей культуры от архитектуры до одежды", — отмечают организаторы.

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# искусство , лекция , онлайн-трансляция

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