Дина-Анастасия Гребенникова расскажет о современном барокко

| Фото: moi-portal.ru | Фото: moi-portal.ru

О современном барокко расскажет преподаватель художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица (Санкт-Петербург) Дина-Анастасия Гребенникова 27 марта в 17 часов 30 минут. Онлайн-трансляция пройдет в аккаунте мультицентра "Контора пароходства" в Instagram.

Лектор расскажет, как менялся интерес к стилю барокко и какие исторические процессы в культуре и обществе лежат в основе его понимания. Слушатели узнают, как проявляется интерес к стилю в современной России.

"Характерными чертами барокко являются преувеличенная пышность, излишества, грандиозность, яркость и изящество. Они представлены в большинстве областей культуры от архитектуры до одежды", — отмечают организаторы.