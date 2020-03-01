Музей опорного музея пополнился летающим танком

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Макет летающего танка от моделиста из Асбеста Александра Гадюкова передан в дар музею ТИУ, сообщает пресс-служба вуза.

Крылатый танк пополнит экспозицию, которую готовят сотрудники Музея истории науки и техники Зауралья ТИУ к празднованию 75-летия Великой Победы.

"Макет изготовлен из дерева, металла, резины и представляет собой уменьшенную копию оригинального летательного аппарата. Летающий танк КТ-60 был в единственном экземпляре изготовлен в Тюмени в 1942 году", — рассказала и.о. директора НИИ Истории науки и техники Зауралья Мария Почежерцева.

"Крылья танка" — КТ-60 спроектировал легендарный советский авиаконструктор Олег Антонов на базе легкого танка Т-60. В конце апреля 1942 года уникальная машина сошла с конвейера завода №241 и отправлена на один из аэродромов Летно-испытательного института в Подмосковье. Напомним, завод №241 Тушинской авиационной промышленности был эвакуирован в Тюмень осенью 1941 года. Ангары конструкторского бюро Антонова, в одном из которых и был собран КТ-60, стояли в самом центре Тюмени на месте здания областной думы.

2 сентября 1942 года летчик Сергей Анохин совершил первый испытательный полет на тюменском КТ-60. Первый полет оказался и последним, поскольку мощности двигателя самолета не хватило для длительной буксировки. А дальше в ход испытаний новой боевой единицы вмешалось само время, в Великой Отечественной войне наступил перелом, который потребовал другой тактики и других вооружений.

С появлением после войны тяжелых военно-транспортных самолетов с большими грузовыми кабинами и аппарелями, мощных парашютных систем, вопрос о крылатом танке был снят с повестки дня.