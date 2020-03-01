В Тазовской губе браконьеры выловили более семисот ценных рыб
sever-press.ru
Более 740 ценных рыб выловили браконьеры в Тазовском районе, сообщает прокуратура ЯНАО.
В ходе рейда в Тазовской губе обнаружена установка девяти ставных подледных сетей, запрещенных к применению, общей длинной 450 метров. В браконьерские сети попали 47 муксунов, одна нельма, 355 особей чира и 344 пеляди.
По данным фактам возбуждено три уголовных дела.
В течении всего года вылов всех водных биоресурсов в Тазовской губе запрещен. На водных объектах автономного округа повсеместно запрещен вылов нельмы и муксуна, а за пределами рыбопромысловых участков запрещен вылов чира.