Тюменских школьников ждут онлайн-курсы по развитию креативного мышления

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Онлайн-курсы для школьников Chill & Create DEMO от мультицентра "Контора пароходства" стартуют 30 марта.

В прямом эфире спикеры расскажут о применении креативного мышления и о том, как стать востребованным специалистом в будущем. Также участников ждут домашние задания и призы. Всего пройдет три онлайн-встречи.

Отличия данных курсов в том, что эксперты будут помогать развивать креативное мышление — навык, которому почти нигде не учат. Организаторы отмечают, что в будущем эта способность станет определяющей при выборе работника на вакантное место. Она помогает смотреть на привычные вещи под другим углом и экономить время для решения задач. А нестандартный подход к обучению поможет школьникам проще и лучше воспринимать информацию.

В течение трех лекций тюменцы будут учиться применять творческие способности в работе, избавляться от лишних мыслей, вникать в процесс изготовления дизайнерского продукта, сообщают организаторы редакции Moi-portal.ru.

На курс приглашают школьников от 13 до 15 лет, помимо лекций их ждут домашние задания. Ребенок, показавший лучший результат, сможет выиграть главный приз — беспроводные наушники. Посмотреть прямые эфиры могут все желающие.

Чтобы присоединиться к онлайн-курсу, необходимо заполнить заявку на конторапароходства.рф

Спикерами курса выступят Дмитрий Яковлев, директор центра молодежного инновационного творчества "ФабЛаб", Екатерина Шмидт, web-дизайнер, преподаватель школы Coddy, Кирилл Никонов, директор центра креативного мышления "МАРС 2030".

Организаторы отмечают курс Chill & Create пройдет в тестовом режиме. В полном формате его реализуют в сентябре. В нем будет больше лекций и мастер-классов, которые пройдут на площадке мультицентра "Контора пароходства".