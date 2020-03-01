Музейный комплекс появится в центре Каменки

| Фото: "Музей "Каменский ковер" во ВКонтакте | Фото: "Музей "Каменский ковер" во ВКонтакте

Предприниматель Андрей Ложкин планирует создать музейный комплекс в центре с. Каменка, расположенного в окрестностях Тюмени.

В село мужчина с семьей переехал в 2012 году — сначала жил в Тобольске, затем — в Тюмени. В 2017 году Андрей Ложкин приобрел усадьбу купца Вяткина, на его базе в июне 2019 года был открыт музей "Каменский ковер".

"В основном музей посвящен ковороткачеству. Это было развитое ремесло в Каменской волости, в частности, в самой Каменке. Собрана неплохая коллекция домотканых ковров. Есть и фабричные изделия из Тюмени, Тобольска, Ишима, изделия, выпущенные артелями", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" основатель музея "Каменский ковер" Андрей Ложкин.

Экспонаты для нового музея предприниматель искал по объявлениям, в окрестных деревнях, приносили люди. Сейчас ковры выставлены в небольшом помещении площадью около 45 квадратных метров. "Здесь представлено примерно 25 экспонатов. Вообще ковров у нас больше. Летом планируем переезжать в помещение, площадь которого составляет 100-150 квадратных метров. Пока там идут ремонтные работы", — поделился Андрей Ложкин.

Основатель музея обратил внимание на то, что на коврах изображены головы коней. Как отмечает Андрей Ложкин, в Каменке была почтовая станция, или ям, здесь работало много ямщиков, поэтому у этих ковров такая интересная отличительная черта.

"Изначально была идея сделать целый музейный комплекс, не было мысли открыть именно музей ковра. От своей большой идеи я не отказываюсь, просто решил начать свою коллекцию с тех вещей, которые сложнее всего приобрести — это ковры и предметы быта, украшенные урало-сибирской росписью. Уже сейчас в музее "Каменский ковер" посетители смогут увидеть расписные прялки", — добавил Андрей Ложкин.

У основателя музея "Каменский ковер" грандиозные планы. Однажды он побывал в музее-заповеднике деревянного зодчества в Нижней Синячихе и остался воодушевлен им. "Что-то подобное хочу организовать в центре Каменки. Работаю над этим. На одной территории будет одно помещение, где выставлены ковры, неподалеку расположатся избы. Уже есть наработки, материал, с которым можно работать. Летом планируем начать ставить фундамент и завозить избы, обставлять их в соответствии с тем временем", — поделился предприниматель.

Кроме того, Андрей Ложкин занимается воссозданием каменских ковров. Работы уже ведутся. "Полностью воссозданы старинные карты. Соблюдается аутентичность — ковры будем изготавливать на точно таких же деревянных станках. Шерстяные нити красим сами. Пока трудится одна мастерица, помогают мои дети. Будем расширять производство, когда переедем в помещение побольше. Найдем дополнительные станки", — заключил он.

Посетить музей "Каменский ковер" (с. Каменка, ул. Ирбитская, 59) могут все желающие, желательно предварительно позвонить. Телефон - 60-80-36. Сейчас музей не принимает гостей — не работает до 10 апреля в связи с режимом повышенной готовности.

Инна Пахомова