Офисы кадастровой палаты в Тюменской области меняют график работы

| Фото: Кадастровая палата Тюменской области | Фото: Кадастровая палата Тюменской области

Офисы приема и выдачи документов тюменской кадастровой палаты меняют график на предстоящую нерабочую неделю.

Напомним, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории всей страны с 30 марта по 3 апреля установлены нерабочие дни.

В Тюмени по адресу ул. Мельникайте, 93/2 и в Ишиме по ул. Пономарева, 24 нерабочие дни – с 30 марта по 6 апреля, работа в обычном порядке возобновится с 7 апреля.

Офисы в Тюмени по адресу ул. Киевская, 78 в Тобольске (Ремезова, 49в), Ялуторовске (Новикова, 24/1), Заводоуковске (Революционная, 105) и Голышманово (Садовая, 80, стр. 1) нерабочие дни – с 30 марта по 5 апреля, работа в обычном порядке возобновится с 6 апреля.

Однако граждане могут обратиться в Тюменскую кадастровую палату и в нерабочие дни. В частности, направить обращение по вопросам, находящимся в компетенции учреждения, можно по адресу электронной почты filial@72.kadastr.ru и посредством официального сайта через вкладку "Обратная связь".

Все услуги Росреестра также доступны в электронном виде: подать заявления или запросы можно посредством электронных сервисов на официальных сайтах Росреестра и федеральной кадастровой палаты.

Информацию о порядке подачи документов на учет и регистрацию недвижимости, составе пакетов документов, а также о готовности документов можно получить в круглосуточном режиме по телефону 8 (800) 100-34-34.