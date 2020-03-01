Искусственный интеллект выбрал потенциально эффективные лекарства от коронавируса

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Более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания, обнаружили российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта.

Препринт опубликован на сайте ResearchGate, сообщает РИА Новости. Уточняется, что специалисты использовали платформу, созданную по принципу глубоких нейронных сетей, и исследовали десятки тысяч профилей экспрессии генов в ответ на лекарственные воздействия. Так удалось выявить среди уже существующих препаратов те, которые действуют на широкий спектр вирусов, включая SARS-CoV и SARS-CoV-2.

Шесть из найденных лекарств уже одобрены для применения в ряде стран, девять находятся на стадии клинических испытаний. Некоторые из них уже показали эффективность в лабораторных моделях коронавирусной инфекции. Еще два препарата из полученного списка (никлозамид и нитазоксанид) рекомендованы для экспериментального лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией во Франции, а один (никлозамид) — в Сингапуре.

"Принимая во внимание чрезвычайный характер ситуации, а также юридический и регуляторный статус ряда предложенных препаратов, при подтверждении их противовирусной активности в лаборатории существует возможность незамедлительно приступить к клиническим испытаниям против COVID-19", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Петра Федичева из компании Gero.



Список потенциально эффективных лекарств также включает несколько сенолитиков — препаратов, которые убивают так называемые сенесцентные, то есть поврежденные клетки. По мнению авторов, эти лекарства, используемые для лечения возрастных заболеваний и старения, могут в период эпидемии защитить наиболее уязвимую группу пациентов: пожилых и хронически больных.

Ученые считают, что опубликованный в статье список препаратов должен послужить основой для немедленного лабораторного тестирования и клинических исследований, при этом они ни в коем случае не могут назначаться пациентам без соответствующего одобрения на национальном уровне или использоваться для самолечения.