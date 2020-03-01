Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения

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Тельцы, Водолеи, Скорпионы, Рыбы и Девы больше всех не любят просить прощения. К такому выводу пришла писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, особенно тяжело просить прощения упрямым Тельцам, так как они ценят свою силу. В большинстве случаев они уверены, что перед ними должны все извиняться.



Люди, рожденные под знаком Водолея, тоже слишком гордые, чтобы признавать ошибки и говорить об этом. В такие моменты они чувствуют себя "вторым сортом" и это им не нравится. Они предпочитают отстраниться от ситуации, пока эмоции не остынут, и каждый не будет готов к деловому разговору. Но и тогда не стоит ждать извинений.

Скорпионы не просят прощения, так как очень чувствительны и ранимы. Поэтому не хотят, чтобы кто-либо воспользовался их открытостью, а потом при случае нанес удар. У рожденных под этим знаком всегда есть способы, чтобы избежать обвинений. Как правило, они устраивают все так, что не сделали ничего плохого. Вина лежит на ком-то еще.

Извиняясь, Рыбы думают, что они плохие и ужасные. И дело не в том, что они не хотят просить прощения. Им тяжело поставить себя в такое беззащитное положение. Для Рыб лучшая защита — оставаться в стороне и надеяться, что все разрешится само собой: никто не пострадает, особенно они.

У Дев завышенные требования. Поэтому им сложно признать даже свои ошибки, не говоря уже о том, чтобы попросить у кого-то прощения. Тем более, если после этого им могут причинить боль или отвергнуть.

"Те, кто думают, что извинения делают их слабее, ошибаются. Гордость — это хорошее качество, но когда она выходит на первый план, то может помешать вашему личностному росту и негативно повлиять на отношения".— говорит писательница.