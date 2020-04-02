Как учесть особенности студентов на онлайн-обучении, объяснят в ТюмГУ

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Помнить во время онлайн-обучения об индивидуальных особенностях студентов с ограниченными возможностями здоровья призывают в Тюменском госуниверситете.

Для этого на сайте ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) ТюмГУ размещены материалы для преподавателей по работе с такими студентами. Федеральный портал инклюзивноеобразование.рф открыл доступ к адаптированным учебно-методическим материалам, разработанным всеми РУМЦ высшего образования страны. Их можно использовать в электронном и дистанционном обучении с учетом целых нозологических групп.

Также сотрудники РУМЦ ТюмГУ разработали краткие инструкции для преподавателей по подготовке учебно-методических материалов в соответствии с особыми образовательными потребностями студентов.

Проконсультируют по этой теме и на горячей линии кол-центра РУМЦ ТюмГУ 8-800-700-76-62 и по электронной почте rumts@utmn.ru, сообщает пресс-служба университета.