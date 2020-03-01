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Пожилая женщина попала под колеса иномарки в Тюмени

Происшествия, 11:38 31 марта 2020

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Женщина 1956 года рождения попала под автомобиль KIA Ceed напротив дома № 7 на ул. Пушкина в Тюмени 30 марта около 20 часов 40 минут.

"По предварительной информации, она переходила дорогу вне пешеходного перехода, получила травму ноги", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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