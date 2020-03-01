Пожилая женщина попала под колеса иномарки в Тюмени
| Фото: ГИБДД по Тюменской области
Женщина 1956 года рождения попала под автомобиль KIA Ceed напротив дома № 7 на ул. Пушкина в Тюмени 30 марта около 20 часов 40 минут.
"По предварительной информации, она переходила дорогу вне пешеходного перехода, получила травму ноги", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Инна Пахомова