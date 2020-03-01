МегаФон поддержит тюменцев в условиях самоизоляции

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

Оператор предоставил возможность абонентам старше 65 лет продолжать пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности.

Это предложение особенно актуально для тех, кто в текущих условиях вынужден соблюдать домашний режим. Достаточно позвонить в кол-центр МегаФона – и сотрудник подберет одну из бесплатных услуг, которая позволит оставаться на связи.

В частности, сможет зачислить на счет абонента любую сумму до 3 тыс. рублей, погасить которую можно будет позже и без комиссии. Эти бесплатные услуги доступны абонентам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Все абоненты МегаФона даже при отрицательном балансе по-прежнему могут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных.

Многим сейчас необходимо получать актуальную информацию, обращаясь на горячие линии, оказывающие поддержку в условиях сохранения эпидемиологической ситуации. МегаФон сделал бесплатными звонки для всех своих абонентов на номера посольств и консульств России в других странах, авиакомпаний, справочной РЖД, турагентств, Ситуационного центра МИД, а также горячие линии Ростуризма, департамента здравоохранения, Роструда, программы "Здоровая Россия". Полный список номеров опубликован на сайте компании www.megafon.ru/go/helpline.