Тюменская пенсионерка перевела мошеннику триста пятьдесят тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Злоумышленника, похитившего у пенсионерки более 350 тыс. рублей, разыскивают тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Потерпевшей позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что со счета пенсионерки пытаются снять деньги. Злоумышленник предложил потерпевшей перевести все сбережения на другой банковский счет. Пожилая женщина через банкомат перевела более 350 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют гражданам провести беседу со своими пожилыми родственниками, рассказать им о подобных происшествиях.