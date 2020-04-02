Тюменцы назвали основные причины дорожных аварий

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области считают, что дорожно-транспортные происшествия в регионе чаще всего проиходят не из-за состояния дорог, а из-за невнимательности водителей. Таковы результаты опроса интернет-пользователей в официальной группе Тюменской области по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В опросе на тему безопасности дорожного движения участвовали 536 жителей региона. 77,8% из них уверены, что чаще всего аварии происходят из-за так называемого человеческого фактора – отвлечение водителя на разговоры с пассажирами и по телефону, невнимательность, пьяное вождение. Еще 16% проголосовали за недостаточное оборудование улиц и дорог, которые становятся причиной ДТП.

Респонденты в комментариях могли указать, на какие участки дорог стоит обратить внимание во время дорожного сезона ремонтов в 2020 году. Так, в этом году будет продолжен ремонт на участке дороги регионального значения "Тюмень-Криводанова". До середины октября планируется обремонтировать подъезды к селу Ембаево, деревне Коняшина и к поселку Винзили.

Свои предложения по ремонту и обустройству дорог жители области могут оставлять в группе Дороги Тюменской области в соцсети "ВКонтакте".