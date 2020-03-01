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Мошенник выдавал себя за родственника жительницы Ярково

Происшествия, 21:10 31 марта 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

30 тыс. рублей сохранила бдительная жительница с. Ярково, не поверившая телефонному мошеннику. Позвонивший представился женщине ее сватом, сообщает Тобольский межмуниципальный отдел МВД России.

Женщина 1954 года рождения сообщила полицейским, что ей позвонил мужчина и сказал, что он ее сват. "Родственник" попросил денег, чтобы его не лишили водительского удостоверения, якобы для этого ему требуются 30 тыс. рублей.

Однако сельчанка прервала телефонный разговор и перезвонила своему сыну. Тот сообщил, что с настоящим родственником все в порядке и материальная помощь ему не требуется.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

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# мошенничество , уголовное дело , Ярково

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