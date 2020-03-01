Жительницу Ярково ждет суд за оскорбление полицейского

| Фото: следственное управление СК РФ по Тюменской области (архив) | Фото: следственное управление СК РФ по Тюменской области (архив)

Штраф до 40 тыс. рублей грозит жительнице Ярковского района, оскорбившей сотрудника полиции. 23 февраля 2020 года она отказалась предъявить водительские права инспектору ДПС и попыталась уехать, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным следствия, на автовокзале в с. Ярково сотрудник ГИБДД подошел к девушке за рулем ВАЗ-21015. У нее имелся не оплаченный штраф за нарушение ПДД. Сотрудник потребовал предъявить документы, но водитель в грубой отказалась выполнять законные требования сотрудника полиции и попыталась уехать. Инспектор сумел заглушить двигатель автомобиля нарушительницы. Когда селянку проводили в патрульную машину, она нецензурной бранью оскорбила полицейского.

На девушку составили протокол об уклонении от исполнения административного наказания, который девушка отказалась подписывать, продолжая оскорблять полицейского.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Расследование завершено и материалы с обвинительным заключением направлены в суд. Санкция ст. 319 УК РФ предусматривает штраф до 40 тыс. рублей, а также обязательные либо исправительные работы.