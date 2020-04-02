Названы дополнительные средства для дезинфекции и гигиены рук

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дополнительные средства дезинфицирования поверхностей и гигиенической обработки рук для ограничения распространения новой коронавирусной инфекции назвали специалисты Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба регионального управления.

Кроме рекомендованных ранее средств, для дезинфекции поверхностей можно использовать гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5 % по активному хлору и средств на основе дихлорантина - 0,05 % по активному хлору, для поверхностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70 %.

Для гигиенической обработки рук могут использоваться кожные антисептики с содержанием спирта этилового (не менее 70 % по массе), спирта изопропилового (не менее 60 % по массе) или смеси спиртов (не менее 60 % по массе), а также парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые влажные салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора продолжает исследования по оценке устойчивости коронавируса COVID-2019 к факторам окружающей среды и дезинфицирующим средствам. По их результатам могут быть внесены дальнейшие изменения рекомендаций по проведению дезинфекционных мероприятий.