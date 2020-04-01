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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области теперь действует единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции

Общество, 19:36 01 апреля 2020

СтопКоронавирус.РФ

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Всю информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией - мерах профилактики, медицинской помощи, защите прав предпринимателей и работников - сейчас стало возможно можным получить по единому номеру 8-800-234-35-22.

Операторы "Горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции" принимают заявки от граждан, вернувшихся из-за границы, консультируют по общим вопросам. Кроме того, позвонив по номеру 8-800-234-35-22, можно узнать о работе различных сфер бизнеса, при необходимости оператор соединит со специалистами регионального департамента потребительного рынка и туризма.

Задать вопросы оформления трудовых отношений, порядок постановки на учет в качестве безработных, порядок назначения и выплаты пособий по безработице и получить комментарий специалиста департамент труда и занятости населения либо центра занятости населения можно также по единому номеру горячей линии 8-800-234-35-22.

Номера телефонов горячих линий, отвечающих на вопросы по COVID-19, по-прежнему работают.

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# горячая линия , коронавирус

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