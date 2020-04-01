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Тюменская молодежь призывает не забывать про маски

Общество, 17:22 01 апреля 2020

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Тюменская молодежь выпустила фотопроект об осознанном отношении к здоровью и призвала горожан соблюдать меры предосторожности и носить противомикробные маски, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики области.

30 марта в сети появилась серия фотографий, призывающих жителей Тюмени позаботиться о себе и своих близких. Команды опубликовали в социальных сетях фотопроект, в котором призывают выходить на улицу в крайнем случае, надев противомикробные маски.

Театральный центр "Космос" сравнивает защиту лица со спасением мира, потому что она предотвращает распространение болезни. Мультицентр "Контора пароходства" делится словами поддержки и рекомендует оставаться дома с близкими.

Фотографии можно найти в социальных сетях "ВКонтакте" или Instagram под хэштегом #лучшедома72. Кроме того, под этим тегом хранятся записи лекций, мастер-классов, анонсы онлайн-событий и полезный образовательный контент.

Напомним, чтобы жители могли провести досуг с пользой, молодежные команды региона запустили платформу "Лучше дома". Это альтернатива массовым офлайн-событиям.

За две недели на площадке прошло более 120 событий, которые набрали в сети более 800 тыс. просмотров. На этой неделе пройдет 24 онлайн-мероприятия и в активном режиме 13 крупных проектов в сети. Афиша сайта обновляется ежедневно.

Анонсировать свое мероприятие на платформе могут все желающие, заполнив заявку по ссылке.

Ссылки на фотопроект в социальных сетях:

- МТЦ "Космос",

- Мультицентр "Контора пароходства",

- Мультицентр "Моя территория" Тюмень,

- Мультицентр "Моя территория" Ишим,

- Студенческий центр Тюменской области.

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# Контора пароходства , Лучше дома

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